AK Parti'den bomba seçim adımı! Oy pusulaları artık zarfa konmayacak

AK Parti, oy kullanmada alternatif sistemleri masaya yatırdı. Buna göre oy pusulalarının konulduğu zarflar tarihe karışacak. Elektronik oylama yöntemi de üzerinde çalışılan bir diğer yöntem.

Abone ol

AK Parti, Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikle birlikte oy verme sisteminde değişikliği de gündemine aldı. Parti kaynakları, partide seçim uygulamasıyla ilgili bir süredir “Teknoloji ne getiriyor? Sistemi nasıl dönüştürebiliriz?” çalışmaları yapıldığına işaret ederek, “Yurt dışı örnekler inceleniyor. Yeni, teknolojinin nimetlerinden daha çok faydalandığımız, daha az maliyetli bir sistem kurgusunu konuşuyoruz, tartışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

'Kaybedeceklerini anladılar; o yüzden sistemi değiştiriyorlar'

Seçim sisteminde yapılacak her değişikliğin “Seçimi kaybedeceklerini anladılar; o yüzden sistemi değiştiriyorlar” algısı yaratabileceği endişesini de dillendiren kaynaklar, “Bu yönde düzenlemelerin seçimlerden hemen sonra yapılması uygun. Bu çalışma da 2023 seçimlerine değil daha sonraki seçimlere yönelik. Kimsenin endişesi olmasın. Türkiye’nin en iyi yaptığı işlerden biri seçimlerdir. Hiçbir şaibe yok. En güvenilir sistem, şu anda kullandığımız sistem” yorumunu yapıyor.

Oy pusulaları artık zarfa konulmayacak

AK Parti’nin “teknoloji uyumlu” yeni “oy verme sistemi” çalışmasına göre, oy pusulalarının, içine konularak sandıklara atıldığı zarflar tarihe karışacak. Türkiye’nin dünyada oy verme sırasında zarf kullanan iki ülkeden biri olduğuna işaret eden kaynaklar, “Oy pusulaları verilen oyun gizliliği sağlanarak kapatılacak ve sandıklara atılacak. Böylece her seçimde ortaya çıkan mühürlü-mühürsüz oy, zarf ve pusula sayısı birbirini tuttu-tutmadı tartışması da bitecek” görüşünü dillendiriyor.

E-Oylama için çalışmalar başlatıldı

Yeni çalışmada yer alan bir diğer düzenleme ise elektronik oylama. Yeni çipli kimlik kartları üzerinden kurgulanan modele göre, vatandaşlar seçim gününde her sandık başına kurulacak kiosk’larda parmak izi okutarak oy kullanacak. Kullanılan oyun sistem kapatılmadan iptal edilebilmesi ya da değiştirilebilmesine de imkân tanıyacak modelde, vatandaşın kullandığı oy hem sisteme kaydedilecek hem de kiosk’tan pusulanın çıktısı alınarak kurulan sandıklara atılacak. Böylelikle oy kullanan her vatandaşın oyu iki taraflı olarak teyit edilmiş olacak.

Başkasının yerine oy kullanma tarihe karışacak

AK Partili yetkililer, “Bu yöntemle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da başkasının yerine oy kullanma, turnike sistemi gibi problemlerin önüne geçilebilir” değerlendirmesini yapıyor.