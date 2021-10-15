'Bataklık Operasyonu'nda 2 vali ile bir savcı hakkında inceleme başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bataklık adlı uyuşturucu ve kara para aklama operasyonuyla ilgili bomba gelişme. Örgüt lideri olarak anılan Çetin Gören’e silah ruhsatı veren Eski Elazığ Valisi ile İstanbul'da örgüt üyeleriyle görüştükleri belirlenen Merkez Valisi Süleyman Karaman ve Savcı Onur Ekinci hakkında inceleme başlatıldı...

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Cumhuriyet tarihinin en büyük kara para aklama soruşturması olarak bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıkladığı Bataklık adlı soruşturmada çarpıcı gelişme. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden elde edilen paranın yasallaştırılarak sisteme sokulmasını sağladıkları gerekçesiyle Nejat Daş ve Çetin Gören’in liderliğini yaptığı suç örgütü hakkında dava açıldı.

T24'ün haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde Daş ve Gören’le birlikte hareket eden örgüt üyelerinin faaliyetlerinin yanı sıra örgüt liderlerine veya üyelerine dışarıdan yapılan kimi destek ve katkılar da yer aldı. Davanın ilk duruşması önümüzdeki hafta başında Ankara Adliyesi’nde görülmeye başlanacak.

Halen Sakarya Valiliği görevinde

Dosyada örgüt lideri olarak anılan Çetin Gören’in, Interpol’ün kırmızı bülteniyle aranırken Elazığ Valiliği’ne yaptığı başvuruyla silah taşıma ruhsatı aldığı ortaya çıkmıştı. Halen Sakarya Valisi olan Çetin Oktay Kaldırım’ın, evini İstanbul’dan özel olarak Elazığ’a geçici olarak taşıyan Çetin Gören’e “silah taşıma ruhsatı” verdiği iddianamede yer alan bilgiydi.

Zorlu Center'de Vali ve Savcı ile yemekte buluştular

Sanık ifadelerine göre İstanbul’da Zorlu Center’de organize edilen bir yemekte önceki Erzincan valilerinden ve halen Merkez Valisi olan Süleyman Karaman ile İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki savcılardan Onur Ekinci bir araya geldi.

Ankara Başsavcılığı iki vali ve bir savcı için harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada adı geçen iki vali ve bir savcıyla ilgili resmi işlem yapılması amacıyla harekete geçti. Başsavcılık, örgüt lideri ve yöneticisi Gören’in silah ruhsatını edinme konusunda dönemin Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer kamu görevlileri hakkında adli inceleme yapılması talebinde bulundu.

HSK'ya 'işlem yapılsın' diye bilgi gönderildi

İstanbul’daki buluşmayla ilgili ise başsavcılık, Merkez Valisi Süleyman Karaman ile Savcı Onur Ekinci hakkında yasal mevzuat gereğince Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) bilgi gönderdi. Şimdi her iki kurum kendilerine gelen bilgiler ve belgeler ışığında adı geçenler hakkında inceleme yapacak.