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Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı! '6 yaşındaki dahil' dedi kuralı hatırlattı!

Bakan Fahrettin Koca'dan flaş uyarı! '6 yaşındaki dahil' dedi kuralı hatırlattı!

Sağlık Bakanı Koca maske kuralının çocukları da kapsadığını hatırlatarak uyarılarda bulundu 'Altı yaşındaki evladımız dahil' diyen koca anne babalara da ihmal etmemelerini hatırlattı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak maske uyarısında bulundu:

"Şu anda çocuklarımız sınıflarında. Kural, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske takmalarını gerektiriyor. Altı yaşındaki evladımız dâhil. Anne babalar olarak düşünelim: Salgınla mücadelenin yükünü onlar bizimle bu kadar paylaşmışken, toplum neleri ihmal ediyor? İyi sabahlar."

Vitamin tavsiyesinde bulunmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı paylaşımda bağışıklığı güçlendirmek için vitamin tavsiyesinde bulundu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca "D Vitamini ihtiyacımızı çok büyük oranda, güneş ışınlarıyla doğrudan temasımız sonucu sağlıyoruz. Kas ve kemik sağlığı için önemli olan D vitamini, bağışıklığı da güçlendiriyor. Uzun zaman kapalı bir hayat yaşadık. Daha fazla güneş ışığı sağlığımıza iyi gelir. BİRAZ DAHA GÜNEŞ?" dedi.

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