HDP üçüncü yol için harekete geçiyor! Doğal ittifaklar ziyaret edilecek

Millet ittifakına resmi olarak kabul edilmeyen HDP, “üçüncü yol” ittifakını örgütlemek için harekete geçiyor.

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Açıkladıkları tutum belgesi ile ilgili doğrudan tartışmalar yürütmek ve ilk ağızdan düşüncelerini aktarmak için geçen hafta muhalefet partileriyle görüşen HDP, tutum belgesinde de vurgulanan “üçüncü yol” seçeneğini örgütlemek için somut adım atacak.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, önümüzdeki hafta “mücadele birliği içinde bulundukları, birlikte yol yürüyeceklerine inandıkları ve bugüne kadar doğal ittifakları olarak gördükleri siyasi parti ve toplumsal güçleri” ziyaret ederek “ortak mücadele hattını nasıl pratikleştireceklerini” değerlendireceklerini söyledi.

Eş Genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında toplanan HDP MYK’da gündeme dair gelişmeler, partinin kapatılmasına yönelik davada savunma aşaması ve HDP’nin girişimi ile mesafe alan ittifak çalışmaları ele alındı.

HDP’nin 27 Eylül’de açıkladığı ve Tutum Belgesi olarak da adlandırılan, “Demokrasi ve Barış Deklarasyonu”yla birlikte üçüncü yol siyasetinin öneminin arttığına vurgu yapılan toplantıda, bölgesel çalışmaların sürdürülmesi, bu kapsamda yurt genelinde mitingler ve halk buluşmaları gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.