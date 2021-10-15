Putin'den kadın gazeteciye şok tepki! 'Güzel ama anlamıyor'

Rusya lideri Putin, kendisine Avrupa'ya gaz tedariki konusunda soru soran kadın gazeteciye sinirlenerek, "Güzel bir kadın, ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" ifadelerini kullandı.

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Rusya lideri Putin, kendisine Avrupa'ya gaz tedariki konusunda soru soran kadın gazeteciye sinirlenerek, "Güzel bir kadın ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nun genel oturumunda, oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a ilginç bir tepki gösterdi.

"Güzel kadın ama anlamıyor"

ABD'li gazeteci Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti.

Cevabı tekrar edeceğim, kimse dinlemek istemiyor

Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.

Moskova enerjiyi bir silah olarak mı kullanıyor?

Putin, Rusya'nın Avrupa ile gaz sözleşmeleri yapmaya kararlı olduğunu ve Avrupa'ya doğalgaz tedarikini artırmak için çalıştığını vurguladı. Moskova'nın bu tür açıklamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünerek enerjiyi bir silah olarak kullandığı iddialarını reddetti.