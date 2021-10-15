Yaş düştükçe durum fena! İstanbul'da aşı sayıları tek tek açıklandı! Vali Yerlikaya duyurdu
İstanbul'da uygulanan aşılama oranlarını paylaşan Vali Yerlikaya, yaş gruplarına göre birinci ve ikinci doz uygulanan oranı da sosyal medya hesabından aktardı.Abone ol
Koronavirüse karşı aşılama süreci devam ederken İstanbul'da da aşılama oranlarındaki son rakamlar belli oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaş gruplarına göre aşılanan kişi sayısını paylaştı.
İstanbul’da 14 Ekim itibarıyla 19.986.879 doz aşı uygulandı
Yaş gruplarına göre aşı oranları:
20-24 YAŞ
1. doz %78
2. doz %62.2
25-29 YAŞ
1.doz %75
2.doz %60.1
30-34 YAŞ
1.doz %76.5
2.doz %63.4
35-39 YAŞ
1.doz %79.5
2.doz %68.1
40-44 YAŞ
1. doz %82.9
2. doz %73.3
45-49 YAŞ
1.doz %85.8
2.doz %78
50-54 YAŞ
1.doz %88.1
2.doz %82.3
55-59 YAŞ
1.doz %90.4
2.doz %86.5
60-64 YAŞ
1.doz %92.1
2.doz %89.6