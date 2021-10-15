BIST 1.414
DOLAR 9,21
EURO 10,69
ALTIN 528,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

Eskişehir'de kız kardeşi banyoda ölü bulunmuştu! Katil kardeş kendini bakın nasıl savundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de kız kardeşi banyoda ölü bulunmuştu! Katil kardeş kendini bakın nasıl savundu

ESKİŞEHİR’de evinin banyosunda ölü bulunan Sevda D.’nin (20) katil zanlısı kardeşi Volkan D. (24) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Volkan D. ve taraf avukatları katıldı. Sanığın yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Hakkında “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Volkan D., karardan önce son savunmasını yaptı.

Hakkındaki suçlamayı reddederek önceki beyanlarını tekrar eden ve kardeşinin intihar ettiğini öne süren sanık Volkan D., “Ben kız kardeşimi öldürmedim. Öldürmek için hiçbir sebebim yok. Mahkemenin vicdan ve adaletine sığınıyorum” dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Volkan D.’nin mevcut halinin devamına hükmederek sanığın “kardeşi kasten öldürmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi
Geçen yıl ağustos ayında Sevda D., merkez Tepebaşı ilçesindeki evinde ölü bulunmuş, olayda kullanıldığı düşünülen silahın evdeki dolabının üzerinde bulunması nedeniyle ağabey Volkan D. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hande Fırat kimdir kaç yaşında eşi Murat Özvardar kimdir?
Hande Fırat kimdir kaç yaşında eşi Murat Özvardar kimdir?
Hıncal Uluç Ekrem İmamoğlu'na patladı: Allah Türkiye'yi korusun! Hayatımda senin kadar...
Hıncal Uluç Ekrem İmamoğlu'na patladı: Allah Türkiye'yi korusun! Hayatımda senin kadar...
Bolu'da taksici dehşet saçtı! Temizlik işçisini bakın neden öldürdü
Bolu'da taksici dehşet saçtı! Temizlik işçisini bakın neden öldürdü
Hande Fırat'a ne oldu kaza olayı nedir? Hande Fırat kimdir?
Hande Fırat'a ne oldu kaza olayı nedir? Hande Fırat kimdir?
Pençe Şimşek ve Yıldırım operasyonları: İki günde 13 PKK'lı öldürüldü
Pençe Şimşek ve Yıldırım operasyonları: İki günde 13 PKK'lı öldürüldü
Türkiye'nin olası Suriye harekatıyla ilgili ABD'den açıklama
Türkiye'nin olası Suriye harekatıyla ilgili ABD'den açıklama
Gençlik anketinde çarpıcı sonuç! Türk gençliği sağcı mı solcu mu? Yüzde 70 ile...
Gençlik anketinde çarpıcı sonuç! Türk gençliği sağcı mı solcu mu? Yüzde 70 ile...
Samsun'da sabah işe giderken eşini öldürdü! Bakın ne ceza aldı
Samsun'da sabah işe giderken eşini öldürdü! Bakın ne ceza aldı
FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı
FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İzmir'de vehşet! Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı
İzmir'de vehşet! Sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca sırtından bıçakladı