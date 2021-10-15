Ankara'da korkunç olay! Kafası bazaya sıkışan 10 yaşındaki çocuk öldü
ANKARA'dan son gelen haber korkunç! Çubuk ilçesinde kafası bazaya sıkışmış halde bulunan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Abone ol
Ankara’nın Çubuk ilçesinde kafası bazaya sıkışmış halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Burhan Hançer Sokak'taki evlerinde odasında ders çalışan 10 yaşındaki Z.E.T, bir süre sonra bazaya kafası sıkışmış halde bulundu.
Ailesi tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne götürülen kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, adli tıp kurumuna gönderildi.