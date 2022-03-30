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Vasiyetini açıklayan Zerrin Özer öldükten sonra istemediği her şeyi saydı

Başarılı sanatçı Zerrin Özer, son röportajında vasiyetinden bahsetti.

Geçtiğimiz aylarda ölen köpeğinin arkasından hüngür hüngür ağlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçı Zerrin Özer, Magazin D programına sessizliğini bozdu. Sanatçı bu zamana kadar açıklamadığı vasiyetini açıkladı.

Öldükten sonra kimsenin adından faydalanmasını istemediğini belirten Zerrin Özer, Zerrin'i anma gecesi, Zerrin filmi, Zerrin şarkıcı okulu gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. Bu zamana kadar kendi çabalarıyla bir yerlere geldiğini söyleyen şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi " dedi.

Mezarının başında Little Girl Blue şarkısının çalınmasını isteyen Özer, "Benim bütün hayatımı sığdırabildiğim şekildeki hali" ifadelerini kullandı.

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