Türkiye'nin koronavirüs tablosu birçok ilde yeniden kırmızıya döndü. Hükümetin, turizm sektörünün etkilenmemesi için yeniden Mayıs ayının ikinci haftasına kadar yeni yasaklar getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

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Türkiye yeniden artan koronavirüs vaka sayılarının düşürülmesi için yenide kapanmayı konuşuyor. İddialara göre hükümet, Mayıs ayının ikinci haftasına kadar yasakları kademeli olarak yeniden getirmeyi planlıyor.

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, Ankara'nın Ramazan ayında kademeli olarak yeniden kapanmayı tartıştığını yazdı. Babacan'a göre hükümet, turizm sektörünün sekteye uğramaması için vaka sayılarını Mayıs ayına kadar yeniden düşürmek için hükümetin sıkı tedbirler almaya hazırlandığını yazdı.

İşte o köşe yazısından bazı satır başları;

"Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor. Bunun için, ramazanda ‘kapatma’ yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha “az vaka ve kontrollü pandemiyle” girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz.

"Tam kapanma mı kapatma mı?"

Uzmanlar, Türkiye’nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar. Türkiye’nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece “kapatma” deniliyor. Bu da, bundan altı ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor.

"Kimler etkilenecek?"

Yani lokantaların, kafelerin kapatılması, belki kuaför ve spor salonlarına yasak gelmesi, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar ve saat uygulamasının yapılması, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama getirilmesi. Bunun biraz gevşetilmiş halini marttan önce yaşıyorduk zaten.

Şimdi kulislerde hükümetin, ramazan boyunca “kapatmaya” daha yakın olduğu söyleniyor."