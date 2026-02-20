BIST 13.798
Uyuşturucu soruşturması! 2 şüphelinin testi pozitif çıktı

Uyuşturucu soruşturması! 2 şüphelinin testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 4 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Buna göre, Aykut Tarakçıoğlu ile Gaye Kıray'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Melis Yürür ve Deniz Savaşoğlu'nun test sonuçlarının ise negatif olduğu tespit edildi.

ürkiye Finans Katılım Bankası'ndan 2025'te ülke ekonomisine 288 milyar liralık katkı
İsrail, ramazanın ilk cumasında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini engelledi
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması
HSK'nin İstanbul'daki ticaret mahkemeleriyle ilgili kararına Bakan Gürlek'ten değerlendirme
Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı
Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz
Soma Termik Santrali'nde kriz! Şirket işçilerini ücretsiz izne zorladı...
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...
Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi
Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Sapkın Epstein'in sırlarını deşifre edecekti sustu! Hapishanede ölü olarak bulundu
3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
