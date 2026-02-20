BIST 13.791
DOLAR 43,84
EURO 51,59
ALTIN 7.058,91
HABER /  GÜNCEL

Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Gazze’de Ramazan ayı boyunca her gün 10 bin paket Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 bin paket ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından olmak üzere toplam 20 bin kişiye ulaştırılması planlanan iftar yemeği paketlerinin ilki, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Abone ol

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze’de Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin kişiye ulaştırılması planlanan iftar yemeği paketlerinin ilkini 18 Şubat gecesi itibarıyla ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Gazzeli sivillerin yanında olmak ve maruz kaldıkları şiddetin etkilerini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı süresince toplam 290 bin iftar yemeği ulaştırılması hedefleniyor.

Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği - Resim: 0

GÜNLÜK 20 BİN KİŞİLİK İFTAR DESTEĞİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Günlük 10 bin adedi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 bin adedi ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlanan gıda desteği, Ramazan ayı boyunca kesintisiz şekilde sürdürülecek.

Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği - Resim: 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonunda sürdürülen bu çalışma kapsamında, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı ve Deyr El Balah’ta kurulan yemek pişirme merkezlerinde hazırlanan iftar paketleri bölgedeki sivillere düzenli olarak ulaştırılırken, üretim ve sevkiyat planlaması da sahada aralıksız devam edecek. Program, vakıf geleneğinin asırlardır yaşattığı merhamet ve dayanışma anlayışını Gazze’ye taşıyarak Ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olmayı amaçlıyor.

Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği - Resim: 2

Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Emlakjet ve Endeksa güçlerini birleştiriyor
Emlakjet ve Endeksa güçlerini birleştiriyor
Çin'in ABD Hazine tahvilleri planı dikkat çekti
Çin'in ABD Hazine tahvilleri planı dikkat çekti
Türkiye'de 35 ilde ihracat arttı! En çok ihracat yapılan ülkeler bakın hangileri
Türkiye'de 35 ilde ihracat arttı! En çok ihracat yapılan ülkeler bakın hangileri
NBA'de Rockets, Hornets'ı 4 sayı farkla yendi! Alperen Şengün...
NBA'de Rockets, Hornets'ı 4 sayı farkla yendi! Alperen Şengün...
Gelin ve kaynana teravih namazı kılmaya gidiyordu! Feci olay
Gelin ve kaynana teravih namazı kılmaya gidiyordu! Feci olay
Özgür Özel'den İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili Erdoğan'a sert sözler
Özgür Özel'den İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili Erdoğan'a sert sözler
ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! Yola çıktı, 50 milyon varil...
ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! Yola çıktı, 50 milyon varil...
ORC son anketi paylaştı! "Bu pazar seçim olsa..." diye sordu, dikkat çeken fark
ORC son anketi paylaştı! "Bu pazar seçim olsa..." diye sordu, dikkat çeken fark
AYM Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaret
AYM Başkanı Özkaya'dan Adalet Bakanı Gürlek'e ziyaret
Futbolda bahis ve şike soruşturması! Kulüp yöneticilerine operasyon: 32 gözaltı
Futbolda bahis ve şike soruşturması! Kulüp yöneticilerine operasyon: 32 gözaltı
DeFacto Kore cilt bakım ürünlerini satışa sundu
DeFacto Kore cilt bakım ürünlerini satışa sundu
Galatasaray Konyaspor'a konuk olacak! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar
Galatasaray Konyaspor'a konuk olacak! İşte maç öncesi öne çıkan detaylar