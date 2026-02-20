Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Gazze’de Ramazan ayı boyunca her gün 10 bin paket Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 bin paket ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından olmak üzere toplam 20 bin kişiye ulaştırılması planlanan iftar yemeği paketlerinin ilki, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gazze’de Ramazan ayı boyunca her gün 20 bin kişiye ulaştırılması planlanan iftar yemeği paketlerinin ilkini 18 Şubat gecesi itibarıyla ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Gazzeli sivillerin yanında olmak ve maruz kaldıkları şiddetin etkilerini bir nebze olsun hafifletmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı süresince toplam 290 bin iftar yemeği ulaştırılması hedefleniyor.

GÜNLÜK 20 BİN KİŞİLİK İFTAR DESTEĞİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK

Günlük 10 bin adedi Vakıflar Genel Müdürlüğü, 10 bin adedi ise Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlanan gıda desteği, Ramazan ayı boyunca kesintisiz şekilde sürdürülecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonunda sürdürülen bu çalışma kapsamında, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı ve Deyr El Balah’ta kurulan yemek pişirme merkezlerinde hazırlanan iftar paketleri bölgedeki sivillere düzenli olarak ulaştırılırken, üretim ve sevkiyat planlaması da sahada aralıksız devam edecek. Program, vakıf geleneğinin asırlardır yaşattığı merhamet ve dayanışma anlayışını Gazze’ye taşıyarak Ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelerin iftar sofralarına destek olmayı amaçlıyor.