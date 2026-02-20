BIST 13.791
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...

11 ayın sultanı Ramzan ayı geldi çattı. İftar ve sahur sofraları kurulmaya başlandı. Ancak uzmanlar duygu simsarlığı yapanlar için önemli uyarılarda bulundu.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte SMS, sosyal medya mesajları ve klonlanmış internet siteleri üzerinden tuzak kurulduğunu belirterek özellikle iftar rezervasyonu, yardım kampanyası ve hediye çeki mesajlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayını fırsata çeviren siber dolandırıcıların farklı yöntemler denediğini anlatan Prof. Dr. Kırık, kimi zaman sosyal medya üzerinden, kimi zaman da SMS yoluyla vatandaşlara ulaşıldığını ifade etti. "Bu manevi ayda vatandaşların duygularını sömürmeye başladılar. Özellikle sahte SMS'ler aracılığıyla insanlarımızı tuzağa düşürüyor, kişisel verilerini ve banka bilgilerini ele geçiriyorlar" dedi.

İFTAR REZERVASYONU MESAJLARI

En sık başvurulan yöntemlerden birinin sahte iftar rezervasyonu mesajları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kırık, vatandaşlara "iftar rezervasyonu" başlığıyla gönderilen mesajlarda detaylar için linke tıklamalarının istendiğini söyledi. Linke tıklayan kişilerin kimlik bilgilerini ve T.C. kimlik numaralarını girdiklerini belirten Kırık, ardından sahte bir e-Devlet arayüzüyle karşılaşıldığını ve bu şekilde tüm kişisel verilerin dolandırıcıların eline geçtiğini kaydetti.

ZİNCİR MARKETLERİN İSİMLERİ KULLANILIYOR

Dolandırıcıların bir diğer taktiğinin ise ramazan yardımı ve hediye çeki vaadi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kırık, popüler e-ticaret siteleri ile zincir marketlerin isimlerinin kullanıldığına dikkat çekti. Önce bir sosyal medya hesabının ele geçirildiğini, ardından bu hesap üzerinden "ramazana özel 5 bin lira hediye çeki kazandınız" mesajı gönderildiğini belirten Kırık, asıl amacın kişileri ücretli mobil servislere abone yapmak olduğunu söyledi. "Bu yöntemle hem paranızdan hem de kişisel verilerinizden oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK CİDDİ BİR RİSK"

Ramazana özel devlet desteği verildiği yönündeki mesajlara da itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kırık, arayüzü birebir kopyalanmış sahte e-Devlet siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerin ele geçirildiğini belirtti. Bu bilgilerin daha sonra dolandırıcılık işlemlerinde kullanılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Bu çok ciddi bir risk" diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

