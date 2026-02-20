BIST 13.798
DOLAR 43,84
EURO 51,60
ALTIN 7.085,33
HABER /  GÜNCEL

HSK'nin İstanbul'daki ticaret mahkemeleriyle ilgili kararına Bakan Gürlek'ten değerlendirme

HSK'nin İstanbul'daki ticaret mahkemeleriyle ilgili kararına Bakan Gürlek'ten değerlendirme

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla adımları kararlılıkla attıklarını belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

"İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi 'İstanbul'un mülki sınırları' olarak belirlendi. Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek. Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti
Foto Galeri Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı
Yapı Kredi "Sorumlu Yapay Zeka İlkeleri"ni yayımladı
Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz
Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz
Soma Termik Santrali'nde kriz! Şirket işçilerini ücretsiz izne zorladı...
Soma Termik Santrali'nde kriz! Şirket işçilerini ücretsiz izne zorladı...
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...
Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi
Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi
Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Sapkın Epstein'in sırlarını deşifre edecekti sustu! Hapishanede ölü olarak bulundu
Sapkın Epstein'in sırlarını deşifre edecekti sustu! Hapishanede ölü olarak bulundu
3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Emlakjet ve Endeksa güçlerini birleştiriyor
Emlakjet ve Endeksa güçlerini birleştiriyor
Çin'in ABD Hazine tahvilleri planı dikkat çekti
Çin'in ABD Hazine tahvilleri planı dikkat çekti
Türkiye'de 35 ilde ihracat arttı! En çok ihracat yapılan ülkeler bakın hangileri
Türkiye'de 35 ilde ihracat arttı! En çok ihracat yapılan ülkeler bakın hangileri
NBA'de Rockets, Hornets'ı 4 sayı farkla yendi! Alperen Şengün...
NBA'de Rockets, Hornets'ı 4 sayı farkla yendi! Alperen Şengün...