Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), şubat ayında geçen aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, şubat ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1773 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,0 olarak hesaplandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise, şubatta önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

