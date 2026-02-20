Emlakjet ve Endeksa güçlerini birleştiriyor

Emlakjet ile yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve piyasa analizi alanında faaliyet gösteren Endeksa, tek bir organizasyon yapısı altında birleşiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iLab grup şirketlerinden Emlakjet ve Endeksa, analitik içgörü ile pazar deneyimini aynı yapı altında bir araya getirerek gayrimenkul teknolojileri alanında daha kapsamlı bir ekosistem oluşturacak.

Bu birleşmeyle teknoloji ve veri yetkinliklerini bir araya getiren şirketler, gayrimenkul sektöründe büyümeyi hızlandırmayı amaçlarken, profesyoneller ve bireysel kullanıcılar için daha bütünleşmiş, akıllı ve kesintisiz bir deneyim sunmayı da planlıyor.

Her iki şirketi daha da güçlendirmesi beklenen birleşme, emlak profesyonelleri, yatırımcılar ve bireysel kullanıcılar için gayrimenkul işlemlerinde analizden alım-satım kararına uzanan süreçte daha şeffaf ve bütünleşik bir yapı sunuyor.

Endeksa'nın yapay zeka destekli değerleme ve piyasa analizi yetkinlikleri, Emlakjet'in geniş kullanıcı hacmi ve yaygın emlak profesyoneli ağıyla entegre ediliyor. Bu entegrasyonla birlikte gayrimenkul arama, değerleme ve yatırım karar süreçleri tek bir yapı altında toplanıyor.

Emlakjet ve Endeksa, iLab çatısı altında marka kimliklerini koruyarak faaliyetlerini sürdürecek. İnternet ve teknolojiyi odağına alan, erişilebilir ve güvenilir dijital platformlar geliştirme yaklaşımıyla hareket eden iLab, söz konusu birlikteliği uzun vadeli değer üretme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Birleşme sonrası organizasyonun Üst Yöneticisi (CEO) görevine Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü, Görkem Öğüt atandı.

"Türkiye'de gayrimenkul kararlarının veriyle şekillendiği bir dönem başlatacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğüt, söz konusu adımı Türkiye'de gayrimenkul teknolojilerinin ölçeğini ve standartlarını yukarı taşıyan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Öğüt, Türkiye'de gayrimenkul kararlarının veriyle şekillendiği bir dönem başlatacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amacımız net, Endeksa'nın analitik zekasını, Emlakjet'in kullanıcı ölçeğiyle birleştirerek sektörde veri temelli karar alma kültürünü güçlendirmek. Gayrimenkul arama, değerleme ve karar alma süreçlerini daha öngörülebilir ve daha güvenilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de gayrimenkul kararlarının veriyle şekillendiği bir dönem başlatacağız."

iLab Strateji Direktörü Arda Ayvaz da söz konusu birlikteliğin yalnızca ölçek büyüten bir adım olmadığını, veri ile pazar gücünün aynı yapı altında buluştuğu güçlü bir konumlanma olduğunu aktardı.

Ayvaz, hedeflerinin Türkiye'de gayrimenkul teknolojileri alanında daha yenilikçi ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmek olduğunu belirterek, "iLab olarak bu birleşmeyle hedefimiz, Türkiye'de gayrimenkul teknolojileri alanında daha yenilikçi ve ölçeklenebilir çözümler geliştirerek sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmek. Her iki markamızı da ileriye taşıyacak bu sinerji sayesinde, kullanıcılarımıza Türkiye'nin en gelişmiş ve en kapsamlı emlak arama deneyimini sunacak yeni ürün ve hizmetleri de hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.