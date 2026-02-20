Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Netanyahu, olası bir misilleme durumunda İran’a “hayal bile edemeyecekleri” bir karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı askeri mezuniyet töreninde ülkesinin İran politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, İsrail’in güvenlik stratejisine ve bölgedeki gelişmelere değinen Netanyahu, İran’a yönelik olası senaryolara ilişkin açıklamalar yaptı.

Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir saldırı ihtimali çerçevesinde, İsrail ordusuna ve sivil savunma birimlerine “savaş hazırlığı” talimatı verdiğini ifade etti.

ABD İLE “OMUZ OMUZA” VURGUSU

İsrail’in İran’a karşı en büyük müttefikinin ABD olduğunu belirten Netanyahu, iki ülkenin bu süreçte yakın iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye de değinen Netanyahu, İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu Trump’a ilettiğini aktardı.

“HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ”

Konuşmasında İsrail’in tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Kesin olan bir şey var; eğer Ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler.”

Netanyahu’nun açıklamaları, İran ile gerilimin sürdüğü bir dönemde İsrail’in güvenlik yaklaşımına ilişkin yeni bir mesaj olarak değerlendiriliyor.