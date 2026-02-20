BIST 13.798
DOLAR 43,84
EURO 51,60
ALTIN 7.085,33
HABER /  DÜNYA

Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz

Netanyahu: İran’a hayal edemeyecekleri bir karşılık veririz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran’a yönelik sert mesajlar verdi. Netanyahu, olası bir misilleme durumunda İran’a “hayal bile edemeyecekleri” bir karşılık vereceklerini söyledi.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı askeri mezuniyet töreninde ülkesinin İran politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, İsrail’in güvenlik stratejisine ve bölgedeki gelişmelere değinen Netanyahu, İran’a yönelik olası senaryolara ilişkin açıklamalar yaptı.

Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir saldırı ihtimali çerçevesinde, İsrail ordusuna ve sivil savunma birimlerine “savaş hazırlığı” talimatı verdiğini ifade etti.

ABD İLE “OMUZ OMUZA” VURGUSU

İsrail’in İran’a karşı en büyük müttefikinin ABD olduğunu belirten Netanyahu, iki ülkenin bu süreçte yakın iş birliği içinde hareket ettiğini söyledi.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye de değinen Netanyahu, İran ile yürütülecek müzakerelerde izlenecek temel ilkeler konusunda İsrail’in pozisyonunu Trump’a ilettiğini aktardı.

“HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ”

Konuşmasında İsrail’in tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Kesin olan bir şey var; eğer Ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler.”

Netanyahu’nun açıklamaları, İran ile gerilimin sürdüğü bir dönemde İsrail’in güvenlik yaklaşımına ilişkin yeni bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Soma Termik Santrali'nde kriz! Şirket işçilerini ücretsiz izne zorladı...
Soma Termik Santrali'nde kriz! Şirket işçilerini ücretsiz izne zorladı...
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...
Ramazan ayında siber istismarcılara dikkat! Dini duyguları sömürüp...
Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi
Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi
Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Vakıf geleneği Gazze’de: Günlük 20 bin kişilik iftar desteği
Sapkın Epstein'in sırlarını deşifre edecekti sustu! Hapishanede ölü olarak bulundu
Sapkın Epstein'in sırlarını deşifre edecekti sustu! Hapishanede ölü olarak bulundu
3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
3'te 2 yaptık! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Emlakjet ve Endeksa güçlerini birleştiriyor
Emlakjet ve Endeksa güçlerini birleştiriyor
Çin'in ABD Hazine tahvilleri planı dikkat çekti
Çin'in ABD Hazine tahvilleri planı dikkat çekti
Türkiye'de 35 ilde ihracat arttı! En çok ihracat yapılan ülkeler bakın hangileri
Türkiye'de 35 ilde ihracat arttı! En çok ihracat yapılan ülkeler bakın hangileri
NBA'de Rockets, Hornets'ı 4 sayı farkla yendi! Alperen Şengün...
NBA'de Rockets, Hornets'ı 4 sayı farkla yendi! Alperen Şengün...
Gelin ve kaynana teravih namazı kılmaya gidiyordu! Feci olay
Gelin ve kaynana teravih namazı kılmaya gidiyordu! Feci olay
Özgür Özel'den İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili Erdoğan'a sert sözler
Özgür Özel'den İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili Erdoğan'a sert sözler