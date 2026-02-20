Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti

"Asıl mağdur benim kızım" savunması

Ocak 2026'da bazı medya kuruluşlarına konuşan baba Josh Zinger ise kızının uzun süredir zihinsel ve gelişimsel sağlık sorunları yaşadığını öne sürerek, "asıl mağdurun" kızı olduğunu iddia etti. Haberlere göre baba, kızının bilişsel ve psikolojik durumunun dosyada yeterince dikkate alınmadığını savundu.