Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti
Çevrim içi ortamda kendisini evde eğitim gören 14 yaşında bir öğrenci gibi tanıtan Alyssa Ann Zinger, 12-15 yaş arası çok sayıda erkek çocuğa tecavüz etti. Dünyanın konuştuğu istismar olayında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmaya yeni mağdurlar eklenirken, davanın mayıs ayında görülmesine karar verildi.
ABD'nin Florida eyaletinde Alyssa Ann Zinger hakkında yürütülen çocuk istismarı soruşturmasında yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Tampa Polisi, Zinger'ı Kasım 2023'te çevrim içi ortamda kendisini "evde eğitim gören" 14 yaşında bir öğrenci gibi tanıtarak 12-15 yaş grubundaki çocuklarla iletişim kurduğu ve cinsel istismar suçlamalarıyla gözaltına aldığını duyurdu.
Dosyaya göre soruşturma ilerledikçe yeni şikâyetler de geldi. Spectrum News/Bay News 9, Nisan 2024'te dört yeni mağdur iddiasının daha dosyaya eklendiğini ve davanın kapsamının genişlediğini aktardı.
Zinger'ın ilk tutuklama sürecine ilişkin mahkeme evraklarına dayandırılan haberlerde de suçlamaların Snapchat üzerinden kurulan iletişim ve paylaşılan içerikler üzerinden şekillendiği bilgisi yer aldı.
"Asıl mağdur benim kızım" savunması
Ocak 2026'da bazı medya kuruluşlarına konuşan baba Josh Zinger ise kızının uzun süredir zihinsel ve gelişimsel sağlık sorunları yaşadığını öne sürerek, "asıl mağdurun" kızı olduğunu iddia etti. Haberlere göre baba, kızının bilişsel ve psikolojik durumunun dosyada yeterince dikkate alınmadığını savundu.