BIST 13.791
DOLAR 43,84
EURO 51,59
ALTIN 7.058,91

Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti

|
Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti

Çevrim içi ortamda kendisini evde eğitim gören 14 yaşında bir öğrenci gibi tanıtan Alyssa Ann Zinger, 12-15 yaş arası çok sayıda erkek çocuğa tecavüz etti. Dünyanın konuştuğu istismar olayında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturmaya yeni mağdurlar eklenirken, davanın mayıs ayında görülmesine karar verildi.

Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti - Resim: 1

ABD'nin Florida eyaletinde Alyssa Ann Zinger hakkında yürütülen çocuk istismarı soruşturmasında yeni ayrıntılar kamuoyuna yansıdı. Tampa Polisi, Zinger'ı Kasım 2023'te çevrim içi ortamda kendisini "evde eğitim gören" 14 yaşında bir öğrenci gibi tanıtarak 12-15 yaş grubundaki çocuklarla iletişim kurduğu ve cinsel istismar suçlamalarıyla gözaltına aldığını duyurdu.

15
Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti - Resim: 2

Dosyaya göre soruşturma ilerledikçe yeni şikâyetler de geldi. Spectrum News/Bay News 9, Nisan 2024'te dört yeni mağdur iddiasının daha dosyaya eklendiğini ve davanın kapsamının genişlediğini aktardı.

25
Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti - Resim: 3

Zinger'ın ilk tutuklama sürecine ilişkin mahkeme evraklarına dayandırılan haberlerde de suçlamaların Snapchat üzerinden kurulan iletişim ve paylaşılan içerikler üzerinden şekillendiği bilgisi yer aldı.

35
Dünyanın konuştuğu rezalet! Erkek çocukları '14 yaşındayım' diyerek kandırıp istismar etti - Resim: 4

"Asıl mağdur benim kızım" savunması

Ocak 2026'da bazı medya kuruluşlarına konuşan baba Josh Zinger ise kızının uzun süredir zihinsel ve gelişimsel sağlık sorunları yaşadığını öne sürerek, "asıl mağdurun" kızı olduğunu iddia etti. Haberlere göre baba, kızının bilişsel ve psikolojik durumunun dosyada yeterince dikkate alınmadığını savundu.

45