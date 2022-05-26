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Usta oyuncu hayatını kaybetti! Jamie Bartlett ölümüyle hayranlarını şok etti

Usta oyuncu hayatını kaybetti! Jamie Bartlett ölümüyle hayranlarını şok etti

Angelina Jolie, Idris Elba, Hillary Swank gibi isimlerle kalburüstü filmlerde oynayan Güney Afrikalı ünlü oyuncu Jamie Bartlett 55 yaşında hayatını kaybetti.

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Mandela filmiyle kendini bütün dünyaya tanıtan Britanya doğumlu Güney Afrikalı aktör Jamie Bartlett, 55 yaşında beklenmedik bir biçimde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmadı. Kariyerine Amerikan filmlerinde başlayan Bartlett, American Ninja 2 ve American Ninja 5'te oynadıktan sonra Angelina jolie'yle Beyond Borders'ta oynamıştı. 2004'de Britanya draması Red Dust'ta Hillary Swank'la birlikte oynadı.  2007'de Prey'de izlediğimiz ünlü oyuncu 2010'da White Lion'da boy gösterdi.

Idris Elba ile oynayan oyuncu ayrıca Rhythm City'de David Genaro, Isidingo'da Mike O'Reilly karakterlerini de canlandırmıştı. Oyuncu Nolwazi Shange-Nbubeni, Bartlett'ın ölümünün ardından "Jamie Bartlett'ın ölüm haberi beni garip hissettirdi. Enerjisi odama doldu. Melekler onun sevin" diye yazdı. Generations'tan tanıdığımız ünlü oyuncu Camilla Waldman ile evlenen Bartlett bir oğul sahibi olduktan sonra boşanmıştı. 

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