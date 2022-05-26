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Moody's'ten enflasyon için korkutan tahmin

Moody's'ten enflasyon için korkutan tahmin

Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 3,5 ve 2023 yılında yüzde 4 büyüyeceğini tahmin eden kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'de enflasyonun 2022 sonunda yüzde 52,1 ve 2023 sonunda yüzde 30 olmasını bekliyor.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün yayınladığı "Global Marko Görünüm 2022-23 raporu Mayıs ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 ve 2023 büyüme tahminlerini değiştirmedi, ancak 2022 için enflasyon beklentisini yükseltti.

Foreks'te yer alan habere göre, Türkiye ekonomisi için 2022 ve 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3,5 ve 4 olarak koruyan Moody's, 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini Mart ayı güncellemesinde ortaya koyduğu yüzde 35'ten yüzde 52,1'e çıkardı. Moody's 2023 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 30 olarak korudu.

Kredi derecelendirme kuruluşunun cuma akşamı Türkiye'ye yönelik kredi notu ve değerlendirmelerini açıklaması bekleniyor.

Büyüme beklentileri geriledi
Moody's, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de COVID-19 salgınına karşı uygulanan kapanma tedbirlerinin arz şoklarını artırdığına ve enflasyonu ateşlediğine işaret ederek 2022 ve 2023 tahminlerini düşürdü.

Gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini mart ayında açıkladığı yüzde 3,2'den yüzde 2,6'ya çeken Moody's, gelişmekte olan ekonomiler için de büyüme beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 3,8'e indirdi.

Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Madhavi Bokil yaptığı değerlendirmede, "Rusya hariç olmak üzere, 2022 veya 2023'te herhangi bir G20 üyesinde resesyon beklemiyoruz. Hala, ekonomik görünümü baltalayabilecek çok sayıda risk var. Bunlar arasında emtia fiyatlarındai ekstra yukarı yönlü baskı, tedarik zinciri bozulmalarının daha uzun süre devam etmesi veya Çin ekonomisinde beklenenden daha büyük bir yavaşlama var" dedi.

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