29 Mayıs ne günü 2022 ne oldu 29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs ne zaman 2022, İstanbul'un fethi hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi soruları merak konusu oldu. İstanbul'un fethi 29 Mayıs günü şenliklerle kutlanacak. 29 Mayıs ülkemizdeki resmi tatillerden biri değildir yani okullar tatil olmayacak. 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamalarının bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapılacak.

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İstanbul'un fethinin yılı dönümü 29 Mayıs için az bir süre kaldı. Vatandaşlar 29 Mayıs tarihi yaklaştıkça, günün resmi tatil olarak geçip geçmediğini sorgulamaya başladı. Peki, 29 Mayıs tatil mi, 21 Mayıs İstanbul’un fethi resmi tatil mi, 21Mayıs okullar tatil mi? 29 Mayıs mesai alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’a yakışır bir fetih şenliğini bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapacağız” dedi. Söz konusu gelişmenin ardından “İstanbul'un fethi ne zaman?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, İstanbul'un fethi şenlikleri nerede yapılacak, Atatürk Havalimanı’nda mı İstanbul’un fethi kutlanacak?

İstanbul'un fethi ne zaman:

6 Nisan 1453 - 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında, 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın sonucunda Osmanlı Devleti padişahı II. Mehmed komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesidir. Olayın sonucunda 1058 yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu yıkılmış ve Osmanlı Devleti, bir imparatorluk hâline gelmiştir. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ'ı sona erdirip Yeni Çağ'ı başlatan olay olarak kabul edilir.

İstanbul'un fethi şenlikleri nerede yapılacak:

Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi ile ilgili olarak, 'Bittiğinde dünyada tek örneği olacak.' dedi. Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlamalarının bu yıl Atatürk Havalimanı’nda yapılacağını duyurdu.

29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi, 29 Mayıs okullar tatil mi? İstanbul'un Fethi dolayısıyla, 29 Mayıs’ın tatil olup olmadığı sorgulanıyor.

29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi:

29 Mayıs tatil değil. Dolayısıyla bu tarihte okullar da tatil değil.

29 Mayıs Pazar gününe denk geldiğinden okullar zaten kapalı olacak, Pazar günü çalışanlar ise çalışma faaliyetlerine devam edecek ve resmi tatil olmadığından mesai alamayacak.

29 Mayıs'da toplu taşıma ücretsiz:

Türkiye İstanbul'un fethinin 569'uncu yılını kutlamaya hazırlanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti grubu bugüne özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Fetih kutlamaları çerçevesinde Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet vereceği açıklanırken İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da 13 Eylül 2021 yılında AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından okunan ve teklif karar olarak alınan meclis kararını paylaştı.

İstanbul'un fethi kronolojisi

30 Mart 1432- II. Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) doğdu.

1434- Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii yaptırıldı.

1444- II. Murat tahttan çekildi, II. Mehmed tahta çıktı ve Varna zaferi kazanıldı.

1445- II. Mehmed tahttan çekildi ve II. Murad ikinci defa tahta çıktı.

1447- Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii yaptırıldı.

1448- II. Kosova Zaferi kazanıldı.1451 II. Murad öldü ve II. Mehmed ikinci defa tahta geçti.

18 Şubat 1451- Babası Sultan İkinci Murad Han’ın ölümü üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, ikinci defa Osmanlı tahtına oturdu.

5 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet’in donanması İstanbul sularına girdi.

17 Nisan 1453- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

29 Mayıs 1453- İstanbul, Osmanlılar tarafından fethedildi. Sultan İkinci Mehmet, ‘Fatih’ unvanını aldı.

1459- Ayasofya, camiye çevrildi.

1460- Mora ele geçirildi.

1461- Trabzon Rum İmparatorluğu sona erdi.

1461- Candaroğulları Osmanlı’ya katıldı.

1463- Osmanlı-Venedik Savaşı başladı.

1466- II. Mehmed, Arnavut seferine çıktı.

1468- Karamanoğulları, Osmanlı Devleti’ne katıldı.

1468- II. Mehmed tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı tesis edildi.

1470- İstanbul’da Fatih Külliyesi inşaa edildi.

1470- Eğriboz alındı.

1471- Fatih Külliyesi açıldı.

1472- Topkapı Sarayı inşa edildi.

1473- Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi sonucu Otlukbeli Savaşı kazanıldı.

1475- Kırım Osmanlı tabiiyetine girdi.

1476- Boğdan Seferi zaferle sonuçlandı.

1478- Fatih tarafından ilk altın para bastırıldı.

1479- Osmanlı-Venedik barışıyla beraber Fatih, Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname verdi.

1480- Otranto’ya çıkıldı ve başarısız Rodos kuşatması gerçekleşti.

1480- Kadıaskerlik Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrıldı.

1481- II. Mehmed vefat etti ve II. Bayezid tahta çıktı.