BIST 1.349
DOLAR 8,56
EURO 10,11
ALTIN 494,85
HABER /  GÜNCEL

Umreye gitmek isteyenlere müjde! 9 Ağustos'ta başlıyor ancak 2 doz aşı şartı var

Umreye gitmek isteyenlere müjde! 9 Ağustos'ta başlıyor ancak 2 doz aşı şartı var

SUUDİ Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Covid-19’a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini açıkladı.

Abone ol

Suudi Arabistan yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini 9 Ağustos’ta kabul ediyor. Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hisham Saeed yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos’tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini ifade etti.

En az 18 yaşında ve 2 doz aşı olmak şart

Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Covid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.

İşte Suudi Arabistan'ın kabul ettiği 4 aşı

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkede ikamet eden vatandaşlar için umre sezonunun başladığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te dehşet anları! Kontrolden çıkan araç 3 yayaya çarptı bir kişi öldü
Bilecik'te dehşet anları! Kontrolden çıkan araç 3 yayaya çarptı bir kişi öldü
İzmir açıklarında 456 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 456 düzensiz göçmen kurtarıldı
Antalya'da düğüne katılanların üzerine ağaç devrildi
Antalya'da düğüne katılanların üzerine ağaç devrildi
Prof. Mehmet Ceyhan'dan tatilcilere uyarı
Prof. Mehmet Ceyhan'dan tatilcilere uyarı
New York Belediyesi COVID-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor
New York Belediyesi COVID-19 aşısı veya haftalık test zorunluluğu getiriliyor
Libya açıklarında en az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Libya açıklarında en az 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Adana Demirspor'dan Emre Mor açıklaması
Adana Demirspor'dan Emre Mor açıklaması
Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tunus'ta 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı
Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yla oynanan hazırlık maçında sakatlandı
Türkiye 26 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 26 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu