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Tunus Başbakanı el-Meşişi görevi bırakacak

Tunus Başbakanı el-Meşişi görevi bırakacak

Tunus'daki darbenin ardından Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi görevi bırakmaya hazır olduğunu duyurdu. Hişam el-Meşişi kararın Cumhurbaşkanı Kays Said'e ait olduğunu söyledi.

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Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yeni bir başbakan ataması halinde halkın güvenliğini ve hakkını gözettiği için görevini devredeceğini duyurdu.

Meşişi, yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Said'in kendisini görevden alması karşısında Cumhurbaşkanı'nın atayacağı yeni bir başbakana görevi teslim edeceğini belirten Meşişi, Tunus'un durumunu karmaşıklaştıran ve zora sokan engelleyici bir rol üstlenmeyeceğini kaydetti. Tüm Tunusluların güvenliğini ve hakkını gözetmesi nedeniyle devlette bir görev almayacağını ifade eden Meşişi, ülkesine her koşulda hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

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