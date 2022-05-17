Ümit Özdağ'dan Ali Babacan'a sert tepki: Ali FETÖCAN

KHK'lıların görevlerini iade edeceğini duyuran Ali Babacan'a sosyal medyada tepki gösteren Ümit Özdağ, "Gidip FETÖ’nün elini öpeceğim de tam olsun Ali FETÖCAN" dedi.

Abone ol

DEVA Partisi, Genel Başkanı Ali Babacan'ın da katılımı ile KHK Mağduriyetleri Eylem Planı'nı tanıtım programı gerçekleştirdi.

Babacan'ın katıldığı programda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınanların görevlerine nasıl iade edileceği anlatıldı.

Ali Babacan, programda haksız yere kamudan ihraç edilen herkesin hak ve itibarlarını iade edeceklerini söyledi.

"KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz"

Programın ardından Twitter'da bir paylaşım yapan Babacan bu kez, "Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK’lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz." ifadelerine yer verdi.

Özdağ'dan "Ali FETÖCAN" göndermesi

Babacan'ın bu paylaşımı büyük tepki çekerken en dikkat çeken tepki ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ınki oldu.

Özdağ, Babacan'ın tweet'ini alıntılayarak "Gidip FETÖ’nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali FETÖCAN" ifadelerine yer verdi.