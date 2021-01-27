Ümit Dikbayır montajcı olmuş!

Geçen hafta Habertürk ekranlarında Ümit Dikbayır'la bir tartışma yaşamıştım, Ümit Dikbayır konuşmalarımdan rahatsız oldu fakat biz ekrana çıkmadan önce bize gelen konulara çalışarak gidiyoruz Dikbayır ise siz Ak Parti'yi çok fazla savunuyorsunuz diye çıkıştı ama tekrar söylüyoruz ki ekrana çıkmadan önce konuşulacak konular bellidir!

Yaşanan tartışma sonrasında Ümit Dikbayır, montaj işine başlamış. Kesmiş, kırpmış, algı operasyonu yapmış. Ben de hodri meydan diyorum. Yüreğin varsa videonun tamamını yayınla.