Jason Statham'ın 'Türkiye'de ikinci hafta' paylaşımı 2 milyona yakın görüntülendi

Hollywood'un en ünlü aksiyon yıldızlarından Jason Statham, 'Five Eyes' adlı film için Antalya'ya geldi. İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Katar'ın başkenti Doha'daki çekimlerinden bir kesitini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü aktör, "Guy Ritchie'nin yeni filmi. İşe geri döndüm, Türkiye'de 2'nci hafta' ifadelerini kullandı.

Statham'ın paylaşımı kısa sürede 2 milyona yakın görüntüleme aldı. Guy Ritchie de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından yaptı. Guy Ritchie, birinci hafta Doha'da çekimlerin olduğunu, ikinci hafta ise Türkiye'de gerçekleştiğini belirterek, set ortamındaki hallerinden görüntü paylaştı.

Film çekim ekibi Lara'daki Akra Hotel'de konaklarken, Jason Sztatham'ın ise 2015 yılında G-20 Dünya Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Regnum Carya Hotel'in ultralüks villasında konakladığı öğrenilmişti. Film çekimleri için Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nin yanı sıra Regnum Carya ve Akra Barut Hotel'in de kullanılacağı söylenmişti.