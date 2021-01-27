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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Holokost' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Holokost; Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaşanan bütün soykırımların kurbanlarını anmak ve uluslararası toplumun “barış içinde bir arada yaşama” farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan internet sitesine video mesaj gönderdi.

"Trajedilerin tekerrür etmemesi için..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelerini kullandı: Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir.

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