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Cengiz Kurtoğlu üvey annesinin yaptıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Konuk olduğu programda çocukluk yıllarında yaşadığı sıkıntıları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Cengiz Kurtoğlu, "Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi" dedi.

Arabesk müziğin usta sesi Cengiz Kurtoğlu, UçanKuş TV'de yayınlanan Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk oldu. Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Kurtoğlu, çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını söyledi: "Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi."

Cengiz Kurtoğlu'nun anlattıkları karşısında Lerzan Mutlu da yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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