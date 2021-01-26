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Pırasalı milföy börek nasıl yapılır pratik lezzet!

Bu gün sizler için çok pratik ve lezzetli bir tarifimiz var pırasalı milföy börek! İşte sizler için tarifi...

Sıcacık bir çayın yanında çıtır çıtır bir börek hayal edenleri ama çok da zamanı olmayanları böyle alalım. Eğer buzluğunuzda bekleyen milföy hamurları varsa canınız her çektiğinde ya da çat kapı misafir geldiğinde hızlıca nefis börekler yapmak hiç de zor değil. Pratiklikte üstüne kimseyi tanımayan bu çeşit çeşit milföy böreği tarifleri her ihtiyaç duyduğunuzda yardımınıza koşacaklar. Biz size bu gün milföylü pırasalı börek yapacağız. İşte sizler için tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

1,5- 2 paket milföy, 3-4 sap pırasa, 200 gr kıyma, 3-4 kaşık sıvıyağ, yarım yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay bardağı su, tuz, üzerine sürmek için yumurta sarısı.

https://www.youtube.com/watch?v=IcwqolOEnnE

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