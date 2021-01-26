Cem ile Gürkan Hacır birbirine girdi! CHP 28 Şubat'ın neresinde?

İnternethaber Youtube kanalında İki Mahalle programında Gürkan Hacır ve Cem Küçük arasında 28 Şubat ve Erbakan polemiği yaşandı. Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağını yorumlayan ikili arasında bir ara 28 Şubat tartışması yaşandı.

Erbakan'ın AK Parti'ye eleştirilerini hatırlatan Gürkan Hacır, kayıp trilyon davasını hatırlatınca bir anda konu 28 Şubat sürecine geldi.

Cem Küçük, Erbakan nezdinde millete yapılan 28 Şubat darbesinin CHP zihniyeti tarafından yapıldığını ifade etti. Gürkan Hacır ise "CHP, 28 Şubat'ın neresinde var" diye yanıt verdi. Ortalık bir anda karıştı.

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