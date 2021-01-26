Devlet Bahçeli’den Halk Tv sunucusu Özlem Gürses’e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den parodi haberi gerçek gibi sunan Halk Tv sunucusu Özlem Gürses’e tepki; "Gülnaz Şırınga'ya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına inanıyorum.

Beni üzen asıl konu ise Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.''