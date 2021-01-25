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Bademli misket kurabiye nasıl yapılır ağızda dağılıyor!

Çay saatlerinizin yanına yakışacak bir tarifle karşınızdayız bademli misket kurabiye! İşte sizler için tarifi...

Bademi neye eklerseniz ekleyin, ortama uyum sağlayıp, parmak yedirten lezzetler ortaya çıkaran bir ürün. Badem ağacının çiçeklenmiş güzelliğinden tutunda, kavrulmuş badem haline gelene kadar her hali bir başka güzel. Şimdi gelin bu bademleri enfes bir kurabiye hamuru ile buluşturalım. Ağızda dağılan bademli misket kurabiyelere bayılacaksınız. Çay saatlerinizi lezzetli kılacak bu enfes tarif için hadi sizleri mutfağa alalım. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

200 gr badem ezmesi, 100 gr tereyağı, 1 çay bardağı sıvıyağ, 1 yumurta, 1 çay bardağı nişasta, 3-3,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, üzeri için pudra şekeri.

https://www.youtube.com/watch?v=75X5spcU2sE&feature=youtu.be

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