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DÜNYA

Hollanda'da tazyikli su sonrası yere yığıldı! Kalktığında kanlar içindeydi

HOLLANDA'da koronavirüs kısıtlamalarına karşı başlayan protestolarda bir kadın tazyikli su sonrası yaralandı.

Koronavirüs salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda’da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Kısıtlama karşıtı protestolar, Lahey kentine de sıçradı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verirken, polisle çatıştı.

Amsterdam ve Eindhoven’daki protestolarda polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Güvenlik güçlerinin tazyikli suyla müdahalesinde bir kadın, yüzünden yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okulların kapalı tutulduğu Hollanda’da, 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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