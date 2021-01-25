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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Esnafın kredi borcuna erteleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredileri 30 Haziran'a kadar 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın öne çıkan sözleri şu şekilde;

- AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz.

- Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. 

- Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor.

- Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.

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