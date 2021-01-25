Sosyal medya bu küçük çocuğu konuşuyor! Bulunursa okutulacak

Soğuk havada ailesi için su satan çocuk sosyal medyayı derinden etkiledi. Görüntülerde kendisine sorulan soruları yanıtlayan küçük çocuk günlük 15 TL kazandığını onunla da ekmek ve su aldığını söyledi.

Görüntüleri izleyen herkes ortak bir görüşte buluştu. Çocuğun bulunup yardım edilmesi ve eğitiminin desteklenmesi gerektiği söylendi.

'Anne ve baban çalışmıyor mu?' denilmesi üzerine 'pandemiden dolayı işten atıldılar' şeklinde cevap veren çocuk 'karnım çok aç... Acaba kazandığın 10 lirayı bana verir misin?' sorusuna bakın ne dedi...