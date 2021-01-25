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MEDYA

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan tepki çeken sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm

CHP'li Aytuğ Atıcı, katıldığı programda nefret ve kin kustu. Atıcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için canını bile verebileceğini söyledi.

Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Haber Türk'te, Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. Aytuğ Atıcı, iktidar değişikliğinin konuşulduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için canını bile verebileceğini söyledi.

"Erdoğan'ın düşmesi için canımı veririm"
Atıcı, "Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz. Net! Ama nasıl? Demokratik yollarla, seçim konulsun, yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm. Açık söylüyorum. Vallahi de billahi de al canımı derim. Bu kadar bilenmiş ve adanmışım." ifadelerini kullandı.

Atıcı, diğer program katılımcılarının bu sözlerine tepkisi üzerine ise, "Ben binlerce kez televizyona çıkmışımdır. Benim lafımın nereye gideceğini bizi dinleyenler bilirler. Tayyip Erdoğan'ın yarın, demokratik yollarla gitmesi için her şeyi yaparım. Böyle demiş olalım." dedi.

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