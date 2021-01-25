Ahmet Çakar'dan Mesut Özil'e gönderme yapan Burak Yılmaz için ağır sözler

Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de sürdüren Burak Yılmaz, Fanatik ile yaptığı Instagram Canlı yayınında kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 3,5 yıl için renklerine bağladığı Mesut Özil transferi için yaptığı yorum büyük tepkiyle karşılandı. Burak Yılmaz, ''Mesut Özil'e başarılar dilerim ama benimle birlikte A Milli Takım forması altında mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili sorun varsa onları cevaplamak isterim.'' şeklinde yorumda bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Ahmet Çakar, ''Burak Yılmaz, Mesut Özil hakkında söyledikleriyle kendini rezil etmiştir. Burak Yılmaz, sen Mesut Özil'in ancak yancısı olur, getir götürünü yaparsın. Duştan sonra havlusunu verirsin. Oynadığı takımların soyunma odasına sadece su vermek için girebilirsin. Kazandığı kupalara ancak cilalamak için dokunursun.'' dedi.