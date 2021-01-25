İlyas Salman halka hakaret etti

Provokatif açıklamalarıyla gündeme gelen oyuncu İlyas Salman, "Şener Şen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz?" sorusuna verdiği, "Erdoğan, bana dünyanın en büyük ödülünü de verse almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı" sözleriyle tepki topladı.

Ölüm korkusu taşıdığını söyleyen Salman, ''Çünkü öbür dünyaya, ahirete inanmıyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Çünkü sonumuz toprak" diye konuştu.

Salman, "Keşke cennet ve cehennem olsaydı. Ancak ben cehennemi tercih ederdim. İnsanın, havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim. Cehennemde zebanilerin kaynattığı kazanda ısınırdım" dedi.