Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı

Oynadığı Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Atagül yakalandığı hastalık sebebiyle diziden de ayrılmak zorunda kalmıştı. Kilo kaybıyla da dikkat çeken Neslihan Atagül sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Neslihan Atagül'ün açıklamaları şöyle:

"Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."