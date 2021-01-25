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MAGAZİN

Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu

Geçtiğimiz hafta paylaştığı pirzola videosu ile tepkileri toplayan Nusret, bu kez fiyatı cep yakan kahvesini 10 güzelle içtiği anları paylaştı. Nusret'in kadınların arasında kısa kaldığı görülen paylaşımına kısa süre içinde binlerce yorum geldi.

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini ekledi. Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yayınladığı videoda, birbirinden güzel kadınlarla birlikte fiyatıyla cep yakan kahvesini içtiği anları paylaştı.  Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi.

Kadınlardan, kahvenin fiyatına kadar her detaya yorumların geldiği videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

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