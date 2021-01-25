BIST 1.548
DOLAR 7,40
EURO 9,00
ALTIN 440,69
DÜNYA

Kazakistan'da hayvanlar yürürken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntüler

KAZAKİSTAN eksi 51 dereceyi görünce dehşete düşüren görüntüler kayda geçti. Hayvanlar yürürken dondu, o anlar böyle görüntülendi.

Görüntünün adresi Kazakistan… Şu sıralar dondurucu soğukların yaşandığı ülke, son olarak eksi 51 dereceyi gördü.

Kutupları aratmayan soğuklar, hayvanların telef olmasına neden oldu.

Koyun ve köpekler dondu
Tarlaya giren bir koyun ve iki köpek, donarak can verdi. Yürüdükleri sırada donan hayvanlar, bir kişi tarafından kayda alındı.

Dehşete düşüren görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksaray'da elinde tüfekle polisten kaçtı! Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı
Ahmet Çakar'dan Mesut Özil'e gönderme yapan Burak Yılmaz için ağır sözler
Sivas'ta gören telefona sarıldı! Nesli tükenmek üzere
Hadi Özışık'tan Saadet Partisi yorumu: O eski sert halinden eser yok
Kefaret 11. bölüm fragmanı
Tövbeler Olsun 24. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda 22. bölüm fragmanı
Son Yaz 5. bölüm fragmanı
Akrep 8. bölüm fragmanı