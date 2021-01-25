İyi Partili Ümit Dikbayır kuzu kuzu oturdu!

Devletin valisine MİLİTAN diyen Berhan Şimşek'e laf etmedi İyi Parti milletvekili Ümit Dikbayır, bana laf attı. Diyarbakır annelerinin "Bize destek verin" çağrısına ben onların ayağına gitmem dedi. O da yetmedi devletin valilerine askerlerine hakaret edildi adam kuzu kuzu oturdu iyi mi?

Bizler devletin valisini savunurum, milletin askerine militan denmesini savunurum siz de biraz sesinizi çıkartın!