Çin'de kanalizasyona fişek atan çocuk ortalığı savaş alanı çevirdi
ÇİN'de bir çocuğun, fişeği kanalizasyona atmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Rögar kapaklarının hepsi havaya uçtu. Patlama ve sonrasındaki panik anları kameraya yansıdı.
Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki 5 rögar kapağı tek tek havaya uçtu.
Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.