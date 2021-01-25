BIST 1.538
DOLAR 7,40
EURO 8,99
ALTIN 442,95
DÜNYA

Çin'de kanalizasyona fişek atan çocuk ortalığı savaş alanı çevirdi

İhlas Haber Ajansı

ÇİN'de bir çocuğun, fişeği kanalizasyona atmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Rögar kapaklarının hepsi havaya uçtu. Patlama ve sonrasındaki panik anları kameraya yansıdı.

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Dazhou kentinde, bir çocuk elindeki fişeği kanalizasyona atıp kaçtı. Çocuğun fişeği kanalizasyona atmasıyla meydandaki 5 rögar kapağı tek tek havaya uçtu.

Çevredekiler panikleyip olay yerinden kaçtı. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı belirtilirken kanalizasyonda meydana gelen hasarı onarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta trafikte gören ne olduğunu anlayamadı! Ortalığı birbirine kattı
HDP'li Garo Paylan'dan skandal özerklik çağrısı! Öcü gibi bakmamak gerek
Akrep haftalık burç yorumları 25-31 Ocak çarşamba gününe dikkat edin!
Hollanda'da tazyikli su sonrası yere yığıldı! Kalktığında kanlar içindeydi
Sosyal medya bu küçük çocuğu konuşuyor! Bulunursa okutulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Esnafın kredi borcuna erteleme
İyi Partili Ümit Dikbayır kuzu kuzu oturdu!
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan tepki çeken sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm
Kazakistan'da hayvanlar yürürken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntüler
Aksaray'da elinde tüfekle polisten kaçtı! Film sahnelerini aratmayan kovalamaca