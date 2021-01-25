BIST 1.538
DOLAR 7,40
EURO 8,99
ALTIN 442,95
HDP

HDP'li Garo Paylan'dan skandal özerklik çağrısı! Öcü gibi bakmamak gerek

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Halk TV'de çıktığı canlı yayın programında özerklik çağrısı yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Halk TV'de çıktığı canlı yayın programında özerklik çağrısı yaptı. Paylan, konuşmasında, 'Türkiye'nin çoğulcu bir anlayışa içeride geri dönmesi gerekiyor. Bunun da anahtarı özerkliğe bir öcü gibi bakmamaktan geçiyor. Özerklik bölünmek demek değildir. İspanya'da onlarca özerk bölge var' dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı
Akrep haftalık burç yorumları 25-31 Ocak çarşamba gününe dikkat edin!
Şanlıurfa'da ekmek almaya fırına gitmişti! Eve dönünce şaşkına döndü
Sosyal medya bu küçük çocuğu konuşuyor! Bulunursa okutulacak
İyi Partili Ümit Dikbayır kuzu kuzu oturdu!
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan tepki çeken sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm
Kazakistan'da hayvanlar yürürken dondu! Eksi 51 derecede dehşete düşüren görüntüler
Aksaray'da elinde tüfekle polisten kaçtı! Film sahnelerini aratmayan kovalamaca
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı
Nusret'in 10 güzelle Dubai'de çektiği kahve videosu olay oldu