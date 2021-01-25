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Kremalı mantar çorbası nasıl yapılır içinizi ısıtacak lezzet!

Soframızda çorbaların yeri her zaman ayrıdır. Lezzeti ve faydalı oluşuyla yemeklerimizde fark yaratan mantarın çorbası da ayrı bir güzel. İşte sizler için tarifi

Sebze çorbaları akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkarken sağlıklı beslenme açısından da çok önemlidir herkesin sevdiği tadı damaklarda kalan mantar çorbası tarifini sizler için hazırladık. Çok az malzeme ve kısıtlı zamanda yapabileceğiniz hızlı pratik ancak bir o kadar da lezzetli olan bu çorbanın yapımı için en önemli püf nokta un ve tereyağını kavururken topaklanma olmamasını sağlamaktır. Pürüzsüz kıvamlı nefis bir kremalı mantar çorbası yapabilmek için tarifimizde sizlere verdiğimiz adımları tek tek uygulamanız çok önemli. Peki, kremalı mantar çorbası nasıl yapılı? İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

300-400 gr mantar, 3-4 kaşık sıvıyağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 1 litre su, 1 paket krema, tuz, karabiber.

https://www.youtube.com/watch?v=iQ6drjAkmAo&feature=youtu.be

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