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Yay haftalık burç yorumları 25-31 Ocak odağınız ikili ilişkilerde!

Yay burcu 25-31 Ocak haftalık burç yorumları internethaber.com'da. Bu hafta Yay burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları

Yay burcu 25-31 Ocak haftalık burç yorumları Ay İkizler'de başlıyor. Çarşamba günü Ay Pluto karşıtlığı olacak kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz. Yay haftalık burç yorumlarına göre, Perşembe günü Dolunay var. İşte 25-31 Ocak Yay haftalık burç yorumlarının detayları...

Yükselen Yaylar pazartesi Ay İkizler burcunda demek ki bütün odağınız ikili ilişkilerde. Salı itibari ile Ay Yengeç burcuna giriş yapacak ve odağınız finansal konulara kayacak. Çarşamba öğleden sonrası önemli orada bir Ay Pluto karşıtlığı var kendinizi bastırılmış hissedebilirsiniz bazı takıntılarınız, travmalarınız nüks edebilir dikkat edin. 28 Ocak perşembe itibari ile Ay Aslan burcuna geçiyor ve bir Aslan Dolunay'ı var buda demek oluyorki yurt dışı bağlantılarınız varsa bir şeyler netleşiyor olabilir, bazılarınızın eğitim konuları netleşebilir bunlar oldukça dikkat çekiyor.

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