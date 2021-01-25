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Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu başını örtüp, Arapça konuştu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakteriyle ekrana dönen ve kısa süre önce diziye veda eden Esra Dermancıoğlu sosyal medyada yine gündem oldu. Dermancıoğlu'nun başını örtüp Arapça konuştuğu videoya beğeni ve yorum yağdı

Uzun bir süre sessizliğe büründükten sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlara geri dönen Esra Dermancıoğlu, kısa bir süre önce diziye veda etti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Dermancıoğlu, daha önce yaptığı canlı yayınlar ve dans ettiği videolar ile sık sık gündem oldu.

Son olarak başını örtüp Arapça konuşan Dermancıoğlu bu videoyu yine sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu, "Arapça ikinci dilim gibisine sanki notuyla paylaşan oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi. Yorum yapan isimler arasında Nilgün Belgün ve Demet Evgar da yer aldı.

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