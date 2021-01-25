Sultanbeyli İSDEM personeli büyük bir gayret ve fedakarlıkla görev yapıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personellerinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri Sultanbeyli’de bulunan 15 Mahallede düzenli olarak denetimlerini gerçekleştiriyor.