TikTok videosu çeken 17 yaşındaki genç korkunç şekilde can verdi! İşte o anlar

Sosyal medya merakı nedeniyle artan kazalara bir yenisi daha eklendi. Pakistan’ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı.Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu.Naveed'in cenazesi Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedild