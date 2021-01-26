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Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırganın yakalandığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ'ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2'si kadın 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcı saldırganın, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cihangir’deki bir camide yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alınan saldırganın geceyi saklandığı metruk bir binada geçirdiği, su ve yemek aramak için camiye girdiği bilgisine ulaşıldı. Emniyette 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkan, akli dengesi bozuk ve evsiz olduğu anlaşılan şahsın sözlü ifadesinde, “Onları bir an şeytan olarak gördüm” dediği öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan Aleksandra R.'nin ise vücudunun çeşitli bölgelerinde 9 adet bıçak yarası girişi olduğu tespit edildi.

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